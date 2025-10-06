Новая телефонная афера ставит под угрозу банковские данные россиян

Аферисты звонят от имени маркетплейсов.
Мошенники разработали новую схему обмана, представляясь курьерами маркетплейсов и выманивая у россиян коды из СМС под предлогом подтверждения доставки посылки. Об этом сообщают СМИ.
«Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщают о якобы поступившей посылке и уточняют удобный способ получения. Когда человек отвечает, что не ожидает доставки, мошенник предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего СМС-сообщения. Получив код, преступники получают доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе и к привязанным банковским данным», — передает РИА Новости.
Банк России предупредил, что под видом кодов подтверждения доставки мошенники выманивают одноразовые пароли от банковских счетов. В ЦБ рекомендуют немедленно прекращать подобные разговоры и напоминают, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают коды из СМС.
Ранее URA.RU Рассказывало, что мошенники рассылают гражданам России электронные письма от имени крупнейших банков с информацией о якобы введенном новом налоге. В этих сообщениях злоумышленники предупреждают получателей о предстоящем списании средств со счетов в рамках якобы нового налога.