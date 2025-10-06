Новая телефонная афера ставит под угрозу банковские данные россиян

«Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщают о якобы поступившей посылке и уточняют удобный способ получения. Когда человек отвечает, что не ожидает доставки, мошенник предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего СМС-сообщения. Получив код, преступники получают доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе и к привязанным банковским данным», — передает РИА Новости.