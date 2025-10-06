На Камчатке пропали шесть туристов

«Еще в пятницу, 03.10.2025, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища “Аквариум” (Елизовский район. — “Газета.Ru”). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал Лебедев.
По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники путешественников забили тревогу после того, как те прекратили выходить на связь.
Министр добавил, что сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники направляется в район урочища.
В конце сентября семья туристов бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Двое взрослых с пятилетней дочкой отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело.