На Камчатке пропали шесть туристов

В конце сентября семья туристов бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Двое взрослых с пятилетней дочкой отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело.