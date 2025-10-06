Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке пропали шесть туристов

В Елизовском районе Камчатки пропала туристическая группа, состоящая из шести человек. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Еще в пятницу, 03.10.2025, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища “Аквариум” (Елизовский район. — “Газета.Ru”). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили», — написал Лебедев.

По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники путешественников забили тревогу после того, как те прекратили выходить на связь.

Министр добавил, что сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники направляется в район урочища.

В конце сентября семья туристов бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Двое взрослых с пятилетней дочкой отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше