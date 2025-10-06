Группа туристов из шести человек пропала в урочище Аквариум на Камчатке

На Камчатке пропала группа туристов, которая отправилась в урочище «Аквариум» в Елизовском районе. Шесть человек выехали туда 3 октября на личном автомобиле и должны были вернуться 5 числа, однако на связь так и не вышли. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.