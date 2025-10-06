Группа туристов из шести человек пропала в урочище Аквариум на Камчатке

Участники похода не зарегистрировали маршрут перед выездом. Родственники забили тревогу после того, как попытки связаться с ними оказались безуспешными. Ситуация осложняется тем, что за прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега.
«Сводная группа спасателей ПСО ГУ и ПСО КГКУ “ЦОД” в составе 8 человек, 4 ед. техники (в т.ч. 2 автомобиля Вепрь, 2 квадроцикла), 1 БАС, для проведения поисковых работ направляется в районе урочища “Аквариум” в Елизовском районе», — уточнил Лебедев.
Ранее в Красном Луче в ДНР ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом в многоквартирном жилом доме. По словам главы муниципалитета, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, а спасатели МЧС неустанно продолжают работы по расчистке завалов. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме.
