Подростка эвакуировали из квартиры во время пожара в Хабаровском крае

В Хабаровске на улице Перспективной полностью сгорела крыша частного деревянного дома и две комнаты. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Во время тушения пожарные вынесли из здания шесть газовых баллонов. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух с половиной часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улице Рижской в частном доме полностью сгорела баня и часть жилого здания. Огонь уничтожил крышу дома и одну комнату. Пожарные работали на месте более двух часов.
Также в Хабаровске за сутки пять раз горели заброшенные деревянные бараки на проспекте 60-летия Октября, причем некоторые здания горели повторно. Еще одно возгорание произошло в пустующем бараке на улице Воровского.
На улице Ухтомского в двухэтажном деревянном доме загорелся удлинитель в одной из квартир. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли шесть человек.
В Амурске на улице Октябрьской в квартире загорелся диван. Пожарные эвакуировали из помещения 13-летнюю девочку. Площадь возгорания составила два квадратных метра.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.
За последние 24 часа в Хабаровском крае не произошло крупных чрезвычайных ситуаций, однако пожарные подразделения выезжали на 20 техногенных пожаров, пять из которых случились в жилых домах.