Подростка эвакуировали из квартиры во время пожара в Хабаровском крае

В Хабаровске на улице Перспективной полностью сгорела крыша частного деревянного дома и две комнаты. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Во время тушения пожарные вынесли из здания шесть газовых баллонов. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух с половиной часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.