В Хабаровске в выходные сгорело 4 барака, причины пока неизвестны

В Хабаровске, по сообщениям телеграм-пабликов, в выходные вспыхнули сразу четыре деревянных барака. Три из них загорелись на проспекте 60-летия Октября, ещё один — в поселке Горького. Фото и видео пожаров публикуются подписчиками в соцсетях.