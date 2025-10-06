В Хабаровске в выходные сгорело 4 барака, причины пока неизвестны

В Хабаровске, по сообщениям телеграм-пабликов, в выходные вспыхнули сразу четыре деревянных барака. Три из них загорелись на проспекте 60-летия Октября, ещё один — в поселке Горького. Фото и видео пожаров публикуются подписчиками в соцсетях.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Данных о пострадавших также не поступало, причины возгораний уточняются, отмечают авторы телеграм-каналов.
Жители обсуждают случившееся на фоне продолжающейся программы по расселению ветхого жилья, но связи между пожарами и программой не установлено.