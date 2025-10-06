Ричмонд
В Хабаровске в выходные сгорело 4 барака, причины пока неизвестны

По сообщениям пабликов, пожары произошли на проспекте 60-летия Октября и в поселке Горького.

Источник: Соцсети

В Хабаровске, по сообщениям телеграм-пабликов, в выходные вспыхнули сразу четыре деревянных барака. Три из них загорелись на проспекте 60-летия Октября, ещё один — в поселке Горького. Фото и видео пожаров публикуются подписчиками в соцсетях.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Данных о пострадавших также не поступало, причины возгораний уточняются, отмечают авторы телеграм-каналов.

Жители обсуждают случившееся на фоне продолжающейся программы по расселению ветхого жилья, но связи между пожарами и программой не установлено.