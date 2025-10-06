На Камчатке по пути к урочищу пропала группа туристов

Незарегистрированная туристическая группа из шести человек пропала в Елизовском районе Камчатки, направившись в район урочища «Аквариум», сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
К указанному месту они выехали на автомобиле три дня назад, но в установленный срок не вернулись. Лебедев отметил, что на связь они не выходили.
«За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. Родственники забили тревогу», — уточнил министр.
Для установления местонахождения туристов была привлечена группа спасателей из восьми человек, которые ведут поиски на четырёх единицах техники. Также был задействован беспилотник.
Напомним, ранее на Камчатке незарегистрированная группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана при восхождении. В результате происшествия погибли два человека. Спасатели также эвакуировали с исполина выжившую альпинистку. Её передали медикам. Женщина находится в реанимации.