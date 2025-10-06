Ричмонд
Шесть туристов пропали во время похода к урочищу «Аквариум» на Камчатке

Шесть туристов исчезли во время похода к урочищу «Аквариум» на Камчатке. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Путешественники отправились в Елизовский район 3 октября. Спустя два дня они должны были вернуться, однако никто из группы до дома так и не дошел.

На данный момент местоположение туристов остается неизвестным. Кроме того, с ними не удается установить связь.

За сутки в районе поиска выпали мокрый снег и сильные осадки. Из-за этого для операции привлекли беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Туристы не были зарегистрированы, поэтому родственники забили тревогу. Поиски осложняют погодные условия и удаленность местности, уточнили в публикации.

В Красноярском крае ищут семью, пропавшую с пятилетней дочерью в тайге. Туристы отправилась в поход, но перестали выходить на связь. Спасатели нашли остатки костра и детский след на снегу. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».

