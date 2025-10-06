Макрон подверг резкой критике план ЕС по созданию «стены дронов»

По словам автора, главная критика Макрона и других лидеров заключалась в том, что инициатива фон дер Ляйен может создать иллюзию полной защиты. В пример приводится израильский «Железный купол», который на деле не предотвратил атаки ХАМАС. Именно это французский лидер иронически отметил в своей речи.