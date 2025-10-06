Более 70 активистов «Флотилии стойкости» депортируют из Израиля в Грецию

Флотилия Global Sumud, на борту которой находились активисты и политики, стремилась преодолеть израильскую блокаду, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, где, по данным ООН, начался голод. Израиль перехватил суда в международных водах, и более 400 человек не смогли добраться до палестинской территории.