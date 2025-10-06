Ричмонд
Более 70 активистов «Флотилии стойкости» депортируют из Израиля в Грецию

Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более 70 человек разных национальностей, которые в понедельник покинут Израиль после задержания на борту перехваченной флотилии помощи из Газы. Об этом 5 октября сообщил телеканал France 24.

Источник: Reuters

Большинство освобожденных будет доставлено в Грецию, откуда сможет вернуться в свои страны.

«Поздно вечером израильские власти сообщили нам, что они намерены разрешить шведским гражданам покинуть Израиль завтра на самолете», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Флотилия Global Sumud, на борту которой находились активисты и политики, стремилась преодолеть израильскую блокаду, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, где, по данным ООН, начался голод. Израиль перехватил суда в международных водах, и более 400 человек не смогли добраться до палестинской территории.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что Тунберг столкнулась с нарушением условий содержания в камере, включая недостаток воды и еды, а также появление сыпи, предположительно вызванной клопами. Шведское посольство заявило о жестоком обращении с активисткой. Некоторые участники флотилии подвергались физическому и психологическому насилию во время задержания.

