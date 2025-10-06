Ричмонд
Мошенники используют новую уловку якобы с посылкой от маркетплейса

Мошенники прикидываются курьерами, чтобы похитить деньги со счёта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники звонят под видом доставки и выманивают СМС-коды, чтобы взломать аккаунты и вывести средства.

В России набирает обороты новая мошенническая схема. Аферисты представляются сотрудниками службы доставки от маркетплейса и под этим предлогом узнают СМС-коды для доступа к аккаунтам и банковским данным.

Злоумышленники звонят людям и утверждают, будто получатель ожидает посылку. Даже если собеседник говорит, что ничего не заказывал, «курьер» предлагает проверить информацию. Для этого просит продиктовать якобы подтверждающий код из СМС или пуш-уведомления.

На деле этот код — одноразовый пароль, например, от банка. Если назвать его, мошенник может войти в личный кабинет жертвы на маркетплейсе и снять деньги со счёта.

Центробанк уже сообщил об этом способе обмана. Как пояснили в регуляторе, настоящие курьеры или сотрудники маркетплейсов никогда не требуют подобных кодов.

В Банке России настоятельно советуют прерывать разговоры с такими «курьерами» и ни при каких обстоятельствах не сообщать свои коды из СМС или уведомлений.