Мошенники используют новую уловку якобы с посылкой от маркетплейса

Мошенники звонят под видом доставки и выманивают СМС-коды, чтобы взломать аккаунты и вывести средства.
В России набирает обороты новая мошенническая схема. Аферисты представляются сотрудниками службы доставки от маркетплейса и под этим предлогом узнают СМС-коды для доступа к аккаунтам и банковским данным.
Злоумышленники звонят людям и утверждают, будто получатель ожидает посылку. Даже если собеседник говорит, что ничего не заказывал, «курьер» предлагает проверить информацию. Для этого просит продиктовать якобы подтверждающий код из СМС или пуш-уведомления.
На деле этот код — одноразовый пароль, например, от банка. Если назвать его, мошенник может войти в личный кабинет жертвы на маркетплейсе и снять деньги со счёта.
Центробанк уже сообщил об этом способе обмана. Как пояснили в регуляторе, настоящие курьеры или сотрудники маркетплейсов никогда не требуют подобных кодов.
В Банке России настоятельно советуют прерывать разговоры с такими «курьерами» и ни при каких обстоятельствах не сообщать свои коды из СМС или уведомлений.