Мошенники используют новую уловку якобы с посылкой от маркетплейса

Злоумышленники звонят людям и утверждают, будто получатель ожидает посылку. Даже если собеседник говорит, что ничего не заказывал, «курьер» предлагает проверить информацию. Для этого просит продиктовать якобы подтверждающий код из СМС или пуш-уведомления.