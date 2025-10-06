Мужчину спасли в горах в Алматинской области

Инцидент произошел 5 октября в Карасайском районе Алматинской области.
Как рассказали в МЧС, во время восхождения на пик Сатбаева у туриста резко поднялось давление. Для оказания первой медицинской помощи и экстренной эвакуации незамедлительно выехали спасатели РОСО МЧС и службы спасения ДЧС Алматы.
На место также были направлены медики Центра медицины катастроф МЧС. Связь с пострадавшим сохранялась, его геолокация была зафиксирована.
Добравшись до группы, спасатели спустили мужчину до гостиницы «Эдельвейс».
"Операция прошла успешно благодаря слаженной работе всех задействованных служб и оперативности реагирования.
МЧС Казахстана напоминает: перед выходом в горы проверяйте свое самочувствие и берите с собой необходимые медикаменты", — говорится в сообщении.