Мужчину спасли в горах в Алматинской области

В Алматинской области спасатели пришли на помощь туристу, у которого в горах Заилийского Алатау резко поднялось давление, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: pixabay.com

Инцидент произошел 5 октября в Карасайском районе Алматинской области.

Как рассказали в МЧС, во время восхождения на пик Сатбаева у туриста резко поднялось давление. Для оказания первой медицинской помощи и экстренной эвакуации незамедлительно выехали спасатели РОСО МЧС и службы спасения ДЧС Алматы.

На место также были направлены медики Центра медицины катастроф МЧС. Связь с пострадавшим сохранялась, его геолокация была зафиксирована.

Добравшись до группы, спасатели спустили мужчину до гостиницы «Эдельвейс».

"Операция прошла успешно благодаря слаженной работе всех задействованных служб и оперативности реагирования.

МЧС Казахстана напоминает: перед выходом в горы проверяйте свое самочувствие и берите с собой необходимые медикаменты", — говорится в сообщении.