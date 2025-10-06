Мужчину спасли в горах в Алматинской области

Как рассказали в МЧС, во время восхождения на пик Сатбаева у туриста резко поднялось давление. Для оказания первой медицинской помощи и экстренной эвакуации незамедлительно выехали спасатели РОСО МЧС и службы спасения ДЧС Алматы.