Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов

Vaib.uz (Узбекистан. 6 октября). Сегодня ночью, 6 октября, жители ряда регионов Узбекистана ощутили подземные толчки — отголоски сильного землетрясения, произошедшего на территории соседнего Кыргызстана. По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 01:29 ночи по ташкентскому времени.

Источник: Vaib.Uz

Где был эпицентр?

Эпицентр землетрясения находился в 199 километрах северо-восточнее Ташкента, на территории Кыргызстана. По официальным данным, сила толчков в эпицентре составила 7 баллов по 12-балльной шкале, магнитуда достигла 5,7, а глубина залегания очага составила 10 километров.

Какие регионы ощутили толчки?

В зависимости от удалённости от эпицентра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Наманганская область: 3−4 балла (расстояние до эпицентра — 106 км).

  • Андижанская область: 3 балла (144 км).
  • Ферганская область: 2−3 балла (176 км).
  • Ташкент: 2−3 балла (199 км).
  • Сырдарьинская область: 2 балла (275 км).

Сообщений о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.