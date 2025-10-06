Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов

Где был эпицентр?
Эпицентр землетрясения находился в 199 километрах северо-восточнее Ташкента, на территории Кыргызстана. По официальным данным, сила толчков в эпицентре составила 7 баллов по 12-балльной шкале, магнитуда достигла 5,7, а глубина залегания очага составила 10 километров.
Какие регионы ощутили толчки?
В зависимости от удалённости от эпицентра, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Наманганская область: 3−4 балла (расстояние до эпицентра — 106 км).
- Андижанская область: 3 балла (144 км).
- Ферганская область: 2−3 балла (176 км).
- Ташкент: 2−3 балла (199 км).
- Сырдарьинская область: 2 балла (275 км).
Сообщений о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.