Узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов

Vaib.uz (Узбекистан. 6 октября). Сегодня ночью, 6 октября, жители ряда регионов Узбекистана ощутили подземные толчки — отголоски сильного землетрясения, произошедшего на территории соседнего Кыргызстана. По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 01:29 ночи по ташкентскому времени.