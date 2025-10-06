Экс-замглавы ГВСУ № 4 МО Сметанюк признал вину и заключил сделку со следствием

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело о коррупции против группы чиновников, которые незаконно продавали муниципальные земли. Следствие считает, что пять должностных лиц, включая сотрудников администрации и контрольно-счётной палаты, разработали схему по выводу почти тридцати участков из собственности района. За взятки они продавали землю по заниженным ценам и сдавали участки в аренду, чтобы затем перепродать их частным лицам.