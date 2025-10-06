Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщило РСЧС, разослав уведомление местным жителям.

Граждан призвали быть бдительными, указано в сообщении РСЧС.

В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщило РСЧС, разослав уведомление местным жителям.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!» — указано в сообщении. Граждан призывают быть бдительными.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше