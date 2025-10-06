В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА

Граждан призвали быть бдительными, указано в сообщении РСЧС.
В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщило РСЧС, разослав уведомление местным жителям.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!» — указано в сообщении. Граждан призывают быть бдительными.
