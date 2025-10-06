В Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Ранее землетрясение было зафиксировано на территории Киргизии. Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда равнялась 5,5. Эпицентр находился в 81 километре к юго-востоку от города Тараз в Казахстане, а очаг залегал на глубине 8 километров. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, но специалисты продолжают отслеживать последствия подземных толчков.