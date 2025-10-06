Юношу задержали за участие в обмане столичного пенсионера на 1,1 млн руб

«В отдел МВД России по району Чертаново Южное поступило заявление от 88-летнего жителя столицы. Пенсионеру на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые представились работниками различных государственных структур. Под предлогом декларирования денежных средств злоумышленники убедили мужчину передать свои накопления якобы на сохранение. К дому заявителя на Варшавском шоссе приехала также обманутая мошенниками пенсионерка, которой мужчина передал денежные средства в размере более 1,1 млн руб. Женщина отдала их молодому человеку, который в свою очередь спрятал сумку с деньгами в указанное кураторами место», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого участника противоправной схемы. Им оказался 21-летний житель Иркутской области, временно проживающий в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.