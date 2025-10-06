Ричмонд
Микроавтобус загорелся на дороге в Новосибирске

ЧП произошло в микрорайоне Шлюз.

Источник: Комсомольская правда

Свидетелями страшной картины стали новосибирцы, проезжающие утром 6 октября через микрорайон Шлюз. Там прямо на дороге загорелся микроавтобус. Автомобиль полностью охватило пламя. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Полыхает пламя, что-то взрывается и отлетает от машины, — уточнил автор поста.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, всё произошло в районе дома 2 по улице Плотинная. Огонь повредил «Пежо Боксер» на площади 8 квадратных метров. Пожар потушили за 10 минут.

Что стало причиной возникновения пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.