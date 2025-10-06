Мусорный полигон опять горит во Владивостоке

Возгорание было зарегистрировано около 6:00. Тяжёлая техника регионального экологического оператора задействована в пересыпке грунта в зоне возгорания. К 10:40 на полигоне работали, кроме бульдозеров, экскаватора и самосвалов «ПЭО», три пожарные машины МЧС. По информации издания «Новости VL.ru», на полигоне не только наблюдается задымление, но и раздаются взрывы.
Как уточняет ГУ МЧС по Приморскому краю, первое сообщение о пожаре на полигоне поступило в 05:43, ещё один звонок поступил в 10:09. Очагов возгорания было несколько — первый пожарные оперативно ликвидировали на десяти квадратных метров, остальные тушат до сих пор, пожар распространился на 1000 «квадратов». Работы осложняются тем, что не везде есть проезды для пожарной техники. Сейчас на полигоне работает три пожарные машины и 17 человек личного состава МЧС.
Предполагаемая причина возгорания — попадание непогашенной золы в отходы, в частных домовладениях с твердотопливным отоплением уже начали топить печи. (Хотя по правилам пожарной безопасности золу положено складировать в отдельном месте и заливать водой.).
В telegram-чате «Приморского экологического оператора» жительница Владивостока указывает и на рассеянность водителей мусоровозов. В частности, сегодня утром произошёл инцидент на улице Вязовой: мусоровоз, в кузове которого уже начался пожар, о чём водителю сигналили встречные автомобилисты, заехал во двор, бригада вывалила горящий мусор на землю возле площадки накопления отходов и уехала. Жильцы дома № 7, во дворе которых был сброшен мусор, оказались вынуждены самостоятельно ликвидировать возгорание.
Инцидент произошёл около 08:00, а к 11:40 содержимое мусоровоза так и не убрали. Представительница ТОС «Вязовая, 7, 9» в чате регионального оператора пишет, что «зловонный запах не позволяет открыть окна; ветром, животными и птицами мусор разносится дальше по придомовым территориям соседних домов». Жильцы докладывали о происшествии оператору «ПЭО», но им ответили, что тушение горящего мусора и вызов пожарных в подобном случае не входит в компетенцию водителя мусоровоза, а является обязанностью жильцов. В чате «ПЭО», впрочем, ответ тоже не обнадёживающий: жильцам указали на возможность получения административного штрафа собственником контейнерной площадки, если в мусорный бак попадут опасные отходы и горячие фракции, и на обязанность дворников убрать этот мусор после ликвидации горения.
Мусорный полигон во Владивостоке часто горел в 2023 году, из-за частых пожаров был введён досмотр мусоровозов, въезжающих на территорию главной городской свалки, а Роспотребнадзор взял на контроль состояние атмосферного воздуха в городском округе. Смрад с чадящей свалки мешал жить пригородным микрорайонам.