Мусорный полигон опять горит во Владивостоке

Инцидент произошёл около 08:00, а к 11:40 содержимое мусоровоза так и не убрали. Представительница ТОС «Вязовая, 7, 9» в чате регионального оператора пишет, что «зловонный запах не позволяет открыть окна; ветром, животными и птицами мусор разносится дальше по придомовым территориям соседних домов». Жильцы докладывали о происшествии оператору «ПЭО», но им ответили, что тушение горящего мусора и вызов пожарных в подобном случае не входит в компетенцию водителя мусоровоза, а является обязанностью жильцов. В чате «ПЭО», впрочем, ответ тоже не обнадёживающий: жильцам указали на возможность получения административного штрафа собственником контейнерной площадки, если в мусорный бак попадут опасные отходы и горячие фракции, и на обязанность дворников убрать этот мусор после ликвидации горения.