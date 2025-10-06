Биолог Хряпин объяснил нашествие мраморных клопов на юг РФ

Жители Кубани сообщают в массовом нашествии клопов-вонючек. Как рассказал aif.ru биолог, энтомолог Роман Хряпин, речь идет о мраморных клопах из семейства щитников (Pentatomidae).
«Это вид завозной. Его завезли из Юго-Восточной Азии порядка 10 лет назад. сначала этот клоп захватил Закавказье, это Абхазия, это Грузия, а затем перебрался в Краснодарский край. Для человека мраморные клопы безопасны, но они являются неприятными вредителями для плодовых деревьев и кустарников», — отметил он.
По словам энтомолога, поскольку эти клопы имеют тропическое происхождение и теплолюбивы, с наступлением холодов они начинают искать укрытие.
«Они стараются проникать в дома в поисках места посуше и потеплее. С более существенным снижением температуры они исчезнут», — объяснил эксперт.
Ранее жители Краснодарского края сообщили о полчищах насекомых, которые буквально облепили их дома.