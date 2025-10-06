Биолог Хряпин объяснил нашествие мраморных клопов на юг РФ

«Это вид завозной. Его завезли из Юго-Восточной Азии порядка 10 лет назад. сначала этот клоп захватил Закавказье, это Абхазия, это Грузия, а затем перебрался в Краснодарский край. Для человека мраморные клопы безопасны, но они являются неприятными вредителями для плодовых деревьев и кустарников», — отметил он.