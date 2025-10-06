Ричмонд
На поиски пропавшей в тайге под Красноярском семьи вышли кинологи

Полицейские, спасатели и волонтеры продолжают поиски семьи туристов, исчезнувших в Партизанском районе Красноярского края. Их следы разыскивают кинологи со служебными собаками.

Источник: РИА "Новости"

В поисковой операции участвуют уже 356 человек, задействовано 47 единиц техники, сообщили утром 6 октября в региональном управлении МЧС.

К поискам подключился кинологический расчет краевого главка Федеральной службы исполнения наказаний. Специалисты с собаками обследовали более 30 квадратных километров тайги.

В общей сложности наземные группы поисковиков обследовали около 130 квадратных километров леса и 96 километров дорог. С воздуха осмотрено свыше 100 квадратных километров.

В районе поисков замечены две волчьих стаи и несколько медведей. СК возбудил уголовное дело, следователи рассматривают разные версии исчезновения супругов с пятилетним ребенком. Эксперты указывают на странности случившегося.