На поиски пропавшей в тайге под Красноярском семьи вышли кинологи

В поисковой операции участвуют уже 356 человек, задействовано 47 единиц техники, сообщили утром 6 октября в региональном управлении МЧС.
К поискам подключился кинологический расчет краевого главка Федеральной службы исполнения наказаний. Специалисты с собаками обследовали более 30 квадратных километров тайги.
В общей сложности наземные группы поисковиков обследовали около 130 квадратных километров леса и 96 километров дорог. С воздуха осмотрено свыше 100 квадратных километров.
В районе поисков замечены две волчьих стаи и несколько медведей. СК возбудил уголовное дело, следователи рассматривают разные версии исчезновения супругов с пятилетним ребенком. Эксперты указывают на странности случившегося.