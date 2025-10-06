В Новосибирске огонь уничтожил фургон на улице Плотинной

Кадры с места ЧП редакции Сиб.фм прислал один из проезжающих мимо водителей.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании по адресу улица Плотинная, 2 поступило на пульт дежурного в 08:35. Через 10 минут сотрудники чрезвычайного ведомства уже были на месте. Там горел фургон Peugeot Boxer на площади восемь квадратных метров.
Пожар был локализован в 08:54 и еще через минуту — полностью ликвидирован. О пострадавших сообщений не поступало.
