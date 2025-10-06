В Новосибирске огонь уничтожил фургон на улице Плотинной

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании по адресу улица Плотинная, 2 поступило на пульт дежурного в 08:35. Через 10 минут сотрудники чрезвычайного ведомства уже были на месте. Там горел фургон Peugeot Boxer на площади восемь квадратных метров.