В Новосибирске огонь уничтожил фургон на улице Плотинной

В Советском районе Новосибирска утром 3 октября 2025 года загорелся автомобиль.

Источник: Сиб.фм

Кадры с места ЧП редакции Сиб.фм прислал один из проезжающих мимо водителей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании по адресу улица Плотинная, 2 поступило на пульт дежурного в 08:35. Через 10 минут сотрудники чрезвычайного ведомства уже были на месте. Там горел фургон Peugeot Boxer на площади восемь квадратных метров.

Пожар был локализован в 08:54 и еще через минуту — полностью ликвидирован. О пострадавших сообщений не поступало.

Ранее Сиб.фм писал, что 21 пожар произошел в Новосибирске.