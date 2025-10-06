Во Владивостоке начался пожар на полигоне ТБО

Пожар разгорелся на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке. Сотрудники МЧС тушат возгорание на площади тысячи квадратных километров. О пожаре оповестили 5 октября в 22:43 по Москве. Такой информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
В сообщении сказано, что за несколько часов пожар распространился по площади с 10 до 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС не могли добраться до крупных очагов возгорания из-за отсутствия поездов.
«В настоящее время от МЧС России на пожаре задействовано три единицы пожарной техники и 17 человек. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров», — уведомили в краевом ГУ МЧС.
Пожар ночью 5 октября разгорелся также в Воронежской области. Полыхала хозяйственная постройка после атаки БПЛА.