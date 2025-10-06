Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке начался пожар на полигоне ТБО

Пожарные тушат возгорание на территории Владивостокского полигона ТБО.

Источник: Комсомольская правда

Пожар разгорелся на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке. Сотрудники МЧС тушат возгорание на площади тысячи квадратных километров. О пожаре оповестили 5 октября в 22:43 по Москве. Такой информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

В сообщении сказано, что за несколько часов пожар распространился по площади с 10 до 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС не могли добраться до крупных очагов возгорания из-за отсутствия поездов.

«В настоящее время от МЧС России на пожаре задействовано три единицы пожарной техники и 17 человек. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров», — уведомили в краевом ГУ МЧС.

Пожар ночью 5 октября разгорелся также в Воронежской области. Полыхала хозяйственная постройка после атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше