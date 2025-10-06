Прощалась с друзьями: убитая с сыном вдова бойца СВО предчувствовала смерть

40-летняя Валерия чувствовала смерть и прощалась с близкими, но даже не подозревала, кто станет причиной ее ухода из жизни. Тела женщины и ее 11-летнего сына были найдены в одной из квартир Якутска 3 октября. На следующий день по подозрению в расправе над семьей задержали 16-летнюю дочь убитой.