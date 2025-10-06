Прощалась с друзьями: убитая с сыном вдова бойца СВО предчувствовала смерть

40-летняя Валерия чувствовала смерть и прощалась с близкими, но даже не подозревала, кто станет причиной ее ухода из жизни. Тела женщины и ее 11-летнего сына были найдены в одной из квартир Якутска 3 октября. На следующий день по подозрению в расправе над семьей задержали 16-летнюю дочь убитой.
Знакомые семьи рассказали aif.ru, почему в последнее время Валерия вела себя странно и какие отношения у нее были с детьми.
Прощалась на видео.
Пятница, 3 октября, стала последней для 40-летней Валерии и ее сына. Женщина два года назад пережила смерть мужа — известного в Якутии политика и участника СВО Саввы Михайлова.
СК начал расследование и сообщил, что причастное к произошедшему лицо установлено. Позже стало известно, что по подозрению в расправе над семьей задержана 16-летняя дочь погибшей и ее подруга.
В квартире, где произошло убийство, были также обнаружены окровавленные нож и молоток. 5 октября двух девочек-подростков заключили под стражу. Их обвиняют в убийстве двух лиц по предварительному сговору.
По словам знакомых, изначально девочки собирались убить лишь мать одной из них, но 11-летний брат не вовремя вернулся домой, поэтому от него решили тоже избавиться.
За день до трагедии Валерия опубликовала на своей странице в социальных сетях видео, к которому была прикреплена звуковая дорожка из фильма. Женский голос сказал: «Сегодня самый прекрасный день в мире. Я люблю осень. Обожаю. Я так рада, что живу в мире, где есть октябри».
Но на видео Валерия была совсем не так радостна. В ее глазах, заметили подписчики, не было эмоций. А в конце видео она помахала рукой, словно прощаясь.
Пророческие слова мужа.
Знакомые в разговоре с aif.ru рассказали, что Валерия не всегда была такой активной в Сети. Выкладывать видео и делиться подробностями своей жизни она стала после смерти мужа.
«Странная была, когда у нее муж умер, она стала слишком публичной. Может, это защитная реакция на потрясение. Но этот момент многие заметили из местных», — отметила знакомая погибшей Лилия.
Женщина признавалась виртуальным друзьям, что с будущим мужем познакомилась еще в 10 классе. Он был ее первой любовью. Перед его смертью они отметили 15 лет со дня свадьбы.
Одну из запись пользователи Сети посчитали пророческой. В публикации Валерия призналась, что последними словами мужа были: «Береги детей, главное береги моих детей!». Судьба распорядилась иначе: сын мертв, а дочь арестована за его убийство.
Знакомые при этом отмечают, что семья всегда показывала себя с хорошей стороны. Да и на странице Валерии сплошные фото и видео из совместных поездок.
Примечательно, что женщина часто рассказывала об успехах дочери и публиковала ее фотографии до смерти мужа, а после — стали в основном появляться лишь ее фото и сына.
Предварительная причина убийства — ссора, однако, что именно произошло между матерью и дочерью — пока не известно.
Дети с особенностями.
Валерия, кроме успехов детей, делилась еще и трудностями. Оба ребенка имели проблемы со здоровьем.
«И сын, и дочь в семье были инвалидами», — сообщила знакомая семьи Лилия.
Еще одна знакомая — Ольга — добавила, что у девочки сахарный диабет. О заболевании детей на своей странице в социальных сетях писала и погибшая мать. Она неоднократно рассказывала, как тяжело ей приходится проходить различные этапы лечения с детьми.
«Сегодня первый день реабилитации детей. Разочарована, ожидание и реальность… Сегодня полный аут, вообще пустая трата времени, ни одного занятия, которое дочери действительно нужно. У меня вопрос: где тогда подростки с инвалидностью (с нарушением опорно-двигательной системы) проходят реабилитацию?» — писала она.
Также Валерия рассказывала, что дочь очень сильно скучала по погибшему папе.
