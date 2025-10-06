Ричмонд
В Приморье будет введен пожароопасный сезон

В Приморье зафиксированы неконтролируемые отжиги сухой травы на полях. Губернатор края Олег Кожемяко поручил привлечь к ответственности нерадивых сельхозпроизводителей и ввести в ближайшее время противопожарный сезон.

Источник: AP 2024

Олег Кожемяко на совещании с руководителями органов исполнительной власти отметил, что в связи с сухой и ветреной погодой в некоторых муниципальных образованиях края начались пожары.

«Сельхозпроизводители выжигают траву на полях, что приводит к необратимым последствиям. Прошу предоставить материалы и вместе с полицией наказать тех, через чьи территории прошли эти палы. Хозяева полей известны, доложите, какие меры приняты к этим нерадивым пользователям», — подчеркнул глава Приморья.

Губернатор заявил, что в крае будет введен пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба краевого кабмина.

«Главы муниципальных образований должны вести контроль за противопожарной обстановкой, в случае возникновения палов — немедленно принимать меры. Организуйте пожарные дружины, необходимо круглосуточно мониторить ситуацию, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые есть в пожарных подразделениях», — обозначил Олег Кожемяко.