В Приморье будет введен пожароопасный сезон

«Сельхозпроизводители выжигают траву на полях, что приводит к необратимым последствиям. Прошу предоставить материалы и вместе с полицией наказать тех, через чьи территории прошли эти палы. Хозяева полей известны, доложите, какие меры приняты к этим нерадивым пользователям», — подчеркнул глава Приморья.