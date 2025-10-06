Ричмонд
МЧС: пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой

Незарегистрированная группа из шести человек пропала в Елизовском районе.

Источник: Аргументы и факты

Группа туристов, пропавшая в Елизовском районе, вышла на связь в настоящее время возвращается домой, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Они подъезжают к Северным Корякам. Туристы рассказали, что они планировали вернуться сегодня», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с туристами ничего не случилось.

Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа из шести человек исчезла в Елизовском районе Камчатки, направившись в район урочища «Аквариум». Для поисков туристов были привлечены спасатели.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, туристы не вернулись в установленный срок и не вышли на связь.

