МЧС: пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой

Группа туристов, пропавшая в Елизовском районе, вышла на связь в настоящее время возвращается домой, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«Они подъезжают к Северным Корякам. Туристы рассказали, что они планировали вернуться сегодня», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что с туристами ничего не случилось.
Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа из шести человек исчезла в Елизовском районе Камчатки, направившись в район урочища «Аквариум». Для поисков туристов были привлечены спасатели.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, туристы не вернулись в установленный срок и не вышли на связь.
