Собянин: Силы ПВО сбили вражеский дрон, летевший на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил мэр столицы в мессенджере MAX.
Днем ранее после обстрела со стороны украинской армии больницы Белгорода перешли на резервные источники питания в связи с отключением электроэнергии.
О происшествии стало известно вечером того же дня. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, произошло повреждение инфраструктуры. На местах работают сотрудники оперативных служб. Сам губернатор выехал к одному из мест прилета.