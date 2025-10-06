Ричмонд
Собянин: Силы ПВО сбили вражеский дрон, летевший на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил мэр столицы в мессенджере MAX.

Днем ранее после обстрела со стороны украинской армии больницы Белгорода перешли на резервные источники питания в связи с отключением электроэнергии.

О происшествии стало известно вечером того же дня. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, произошло повреждение инфраструктуры. На местах работают сотрудники оперативных служб. Сам губернатор выехал к одному из мест прилета.

