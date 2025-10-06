В Хабаровске курьер угнал такси после дорожного конфликта

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля после конфликта на дороге, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Потерпевший, водитель такси, во время разногласий с другим участником движения покинул салон, и оппонент сел за руль и скрылся.
В ходе оперативных мероприятий 30-летний подозреваемый, ранее не судимый, был задержан. Автомобиль нашли недалеко от места происшествия, в Индустриальном районе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Кража», максимальная санкция — до 5 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.