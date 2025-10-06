Ребенок из-за ссоры с отцом сообщил о заложнике и угрозе взрыва в Новосибирске

В Новосибирске спасателям и полицейским пришлось обследовать 20-этажное здание на 18-м Бронном переулке из-за сообщения о заложнике и угрозе взрыва. Оказалось, что данное анонимное заявление сделал ребенок из-за ссоры с отцом. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».
Звонивший мужчина объяснил, что его ребенок играл с телефоном, и во время игры возник конфликт. Вторая сторона конфликта решила отомстить, отправив анонимное сообщение о заложнике, добавили в пресс-службе.
Спасатели обратились к родителям с просьбой следить за общением детей в соцсетях, так как некоторые группы могут негативно влиять на несовершеннолетних и принуждать их к выполнению опасных заданий.