Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ появился батальон операторов дронов, состоящий из наемников

Подразделение наемников под названием «Флэш», специализирующееся на беспилотных системах, было создано в составе ВСУ. Об этом свидетельствует информация из социальных сетей.

В ВСУ появился состоящий из наемников батальон операторов дронов.

Подразделение наемников под названием «Флэш», специализирующееся на беспилотных системах, было создано в составе ВСУ. Об этом свидетельствует информация из социальных сетей.

«Подразделение беспилотных систем под названием “Флэш”, состоящее из наемников, появилось в ВСУ», — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный анализ соцсетей.

Структура, занимающаяся вербовкой иностранцев в ВСУ, разместила видеоролик. В нем человек в военной форме обращается на английском языке к зрителям и призывает их вступить в первый международный батальон беспилотных систем «Флэш».

На эмблеме подразделения изображен БПЛА в окружении языков пламени, однако вербовщик уточняет, что наемников также обучат использовать и наземные дроны. Исходя из шеврона на рукаве вербовщика и маркировки на эмблеме подразделения, батальон «Флэш» входит в 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ «Рыцари зимней кампании».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в район Моначиновки Харьковской области прибыли иностранные наемники из стран Латинской Америки. Как утверждается, их задача — оказание поддержки ВСУ и проведение силовых акций против местного населения, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше