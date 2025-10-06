Мужчина в Джизаке метнул в жену чайником за то, что она «недосмотрела за сыном»

Но на этом история не закончилась. «Героический» муж, не смутившись, решил, что это слишком строгое наказание за то, что он чуть не убил свою супругу, и подал апелляцию. В ней он просил отменить наказание, так как жена, мол, не имеет к нему претензий. Однако суд оставил приговор без изменений.