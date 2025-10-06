Мужчина в Джизаке метнул в жену чайником за то, что она «недосмотрела за сыном»

Об этой истории рассказал проект против насилия «Немолчи.уз».
Мужчина обвинил жену в том, что она «недосмотрела за сыном», и напомнил, что она раньше сообщала ему о пропаже запасного ключа, который якобы потом передала сыну. В порыве гнева глава семейства схватил металлический чайник для воды и бросил его в голову супруге.
Судебно-медицинская экспертиза установила: женщине было причинено тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.
Суд признал мужчину виновным по статье 126−1 (Семейное (бытовое) насилие) Уголовного кодекса. Ему назначили наказание — 4 года ограничения свободы с запретом покидать место жительства, кроме поездок на работу и обратно.
Но на этом история не закончилась. «Героический» муж, не смутившись, решил, что это слишком строгое наказание за то, что он чуть не убил свою супругу, и подал апелляцию. В ней он просил отменить наказание, так как жена, мол, не имеет к нему претензий. Однако суд оставил приговор без изменений.