Мужчина в Джизаке метнул в жену чайником за то, что она «недосмотрела за сыном»

Vaib.uz (Узбекистан. 6 октября). Утро в одной из семей, проживающих в Джизакской области, началось с настоящей драмы: мужчина, обнаружив пропажу своей машины во дворе, решил, что виновата в этом, конечно же, жена. Как выяснилось позже, его несовершеннолетний сын ночью взял автомобиль, чтобы «покататься» и был задержан правоохранителями за вождение без документов. Самое главное — за приключения подростка папа предъявил претензии супруге.

Источник: Vaib.Uz

Об этой истории рассказал проект против насилия «Немолчи.уз».

Мужчина обвинил жену в том, что она «недосмотрела за сыном», и напомнил, что она раньше сообщала ему о пропаже запасного ключа, который якобы потом передала сыну. В порыве гнева глава семейства схватил металлический чайник для воды и бросил его в голову супруге.

Судебно-медицинская экспертиза установила: женщине было причинено тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

Суд признал мужчину виновным по статье 126−1 (Семейное (бытовое) насилие) Уголовного кодекса. Ему назначили наказание — 4 года ограничения свободы с запретом покидать место жительства, кроме поездок на работу и обратно.

Но на этом история не закончилась. «Героический» муж, не смутившись, решил, что это слишком строгое наказание за то, что он чуть не убил свою супругу, и подал апелляцию. В ней он просил отменить наказание, так как жена, мол, не имеет к нему претензий. Однако суд оставил приговор без изменений.