Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве

Ранее в небе над Туапсе и Сочи прогремело несколько взрывов. Как сообщили местные жители, было слышно около 10−15 взрывов в районе Чёрного моря в течение двух часов. По предварительным данным, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. В аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. В воздушной гавани Сочи зафиксировали задержку 9 рейсов на вылет и 12 на прилёт.