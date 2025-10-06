Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в небе над Туапсе и Сочи прогремело несколько взрывов. Как сообщили местные жители, было слышно около 10−15 взрывов в районе Чёрного моря в течение двух часов. По предварительным данным, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. В аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. В воздушной гавани Сочи зафиксировали задержку 9 рейсов на вылет и 12 на прилёт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше