Биолог Хряпин назвал способы борьбы с мраморными клопами, атакующими юг РФ

«Для человека эти клопы совершенно безопасны. Если только случайно съесть, то могут возникнуть признаки легкого отравления. И не стоит их брать в руки. Они не кусаются, никакой аллергии не будет, но некоторое время будете чувствовать характерный неприятный запах от рук», — объяснил он.