Биолог Хряпин назвал способы борьбы с мраморными клопами, атакующими юг РФ

Клопы-вонючки, атакующие Краснодарский край, безвредны для человека, сообщил биолог Роман Хряпин. Для защиты от насекомых рекомендуется использовать москитные сетки, плотно закрывать двери и собирать попавших внутрь помещения особей вручную.

Источник: Аргументы и факты

Клопы-вонючки (мраморные клопы из семейства щитников, лат. — Pentatomidae), атаковавшие Кубань, безопасны для человека. Об этом aif.ru рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

«Для человека эти клопы совершенно безопасны. Если только случайно съесть, то могут возникнуть признаки легкого отравления. И не стоит их брать в руки. Они не кусаются, никакой аллергии не будет, но некоторое время будете чувствовать характерный неприятный запах от рук», — объяснил он.

По словам биолога, какие-либо специальные средства против клопов-вонючек применять не нужно, достаточно механических: закрыть окна москитными сетками, не открывать двери, а если клопы попали в помещение, то убирать их вручную.

Хряпин уточнил, что клопы атакуют жилища жителей Кубани в поисках теплого и сухого места для зимовки. С понижением температуры они исчезнут.