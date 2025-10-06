Семилетнего мальчика сбил во дворе водитель иномарки в Екатеринбурге

«Мать пострадавшего ребенка пояснила сотрудникам полиции, что они с детьми направлялись на прогулку. Неожиданно для нее, сын решил побежать через дорогу на детскую площадку, не убедившись в своей безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции.