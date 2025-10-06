Ричмонд
Семилетнего мальчика сбил во дворе водитель иномарки в Екатеринбурге

Ребенок выбежал из-за стоящей машины под колеса Mitsubishi Lancer.

Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП вечером 5 октября во дворе дома № 109 на улице Щорса. По данным городской ГИБДД, на семилетнего ребенка, который неожиданно выбежал из-за стоящего транспортного средства, наехал 54-летний водитель Mitsubishi Lancer. Мальчика с травмой ноги доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

«Мать пострадавшего ребенка пояснила сотрудникам полиции, что они с детьми направлялись на прогулку. Неожиданно для нее, сын решил побежать через дорогу на детскую площадку, не убедившись в своей безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожной аварии возбуждено административное расследование.