Семилетнего мальчика сбил во дворе водитель иномарки в Екатеринбурге

Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП вечером 5 октября во дворе дома № 109 на улице Щорса. По данным городской ГИБДД, на семилетнего ребенка, который неожиданно выбежал из-за стоящего транспортного средства, наехал 54-летний водитель Mitsubishi Lancer. Мальчика с травмой ноги доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
«Мать пострадавшего ребенка пояснила сотрудникам полиции, что они с детьми направлялись на прогулку. Неожиданно для нее, сын решил побежать через дорогу на детскую площадку, не убедившись в своей безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции.
По факту дорожной аварии возбуждено административное расследование.