Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель «Чери Тиго» погиб в лобовом ДТП с грузовиком МАЗ

Авария произошла на 4 км автодороги Ермолаево-Маячный в Куюргазинском районе.

Источник: ГИБДД по РБ

В Башкирии водитель «Чери Тиго» погиб в лобовом ДТП с грузовиком МАЗ. Авария произошла на 4 км автодороги Ермолаево-Маячный в Куюргазинском районе.

Как сообщают в ГАИ РБ, ДТП произошло 5 октября около 17 часов. После столкновения 39-летний местный житель скончался на месте, 70-летний водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на встречной полосе.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины столкновения устанавливаются.