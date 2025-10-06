В Башкирии водитель «Чери Тиго» погиб в лобовом ДТП с грузовиком МАЗ

Как сообщают в ГАИ РБ, ДТП произошло 5 октября около 17 часов. После столкновения 39-летний местный житель скончался на месте, 70-летний водитель грузовика не пострадал. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на встречной полосе.