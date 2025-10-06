Иностранец хотел незаконно вывезти из РФ золото на миллионы в пауэрбанке

В апреле текущего года казахстанский гражданин предпринял попытку приобретения золота по сниженной стоимости. Он вышел на связь с неустановленным посредником из Амурской области, перечислив ему 90 тысяч долларов США, что эквивалентно примерно 7,3 миллионам рублей. В ответ он получил координаты тайника в Благовещенске, где был спрятан драгоценный металл.