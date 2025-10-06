Иностранец хотел незаконно вывезти из РФ золото на миллионы в пауэрбанке

Благовещенский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении гражданина Казахстана, пытавшегося незаконно вывезти из Приамурья более килограмма драгоценных металлов. Как сообщает «Комсомольская правда — Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу суда, металлический слиток был обнаружен внутри портативного зарядного устройства.
В апреле текущего года казахстанский гражданин предпринял попытку приобретения золота по сниженной стоимости. Он вышел на связь с неустановленным посредником из Амурской области, перечислив ему 90 тысяч долларов США, что эквивалентно примерно 7,3 миллионам рублей. В ответ он получил координаты тайника в Благовещенске, где был спрятан драгоценный металл.
Прибыв на указанное место, покупатель извлек из тайника вблизи кафе на Пионерской улице портативное зарядное устройство, внутри которого вместо аккумулятора находился слиток сплава золота и серебра массой 1061,9 грамма с минимальным содержанием серебра — менее 1,5 граммов. По актуальному курсу Банка России стоимость изъятого слитка достигала 9,3 миллиона рублей.
На следующий день иностранный гражданин направился в аэропорт Благовещенска для вылета с пересадкой в Красноярске с конечным пунктом назначения Алматы. Однако в ходе предполетного досмотра сканирующее оборудование выявило аномалию в содержимом пауэрбанка. Последующее расследование было передано специалистам регионального управления ФСБ.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте драгоценных металлов и покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов. Защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования с применением судебного штрафа, ссылаясь на первичность правонарушения средней тяжести и частичное возмещение ущерба — обвиняемый перевел 334,2 тысячи рублей детским социальным учреждениям Амурской области.
Несмотря на возражения прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство защиты. Уголовное дело было прекращено с назначением наказания в виде судебного штрафа размером 240 тысяч рублей. Изъятый слиток драгоценного металла был конфискован в доход РФ.
