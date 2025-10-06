В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО.
Швейцария должна закрепить в конституции отказ от вступления в НАТО и от участия в санкциях, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН. Такое заявление сделал парламентарий от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.
«Именно в этом и заключается цель народной инициативы за нейтралитет, которую мы поддерживаем. Она предусматривает, что Швейцария сможет вводить санкции только по запросу ООН. Народ должен иметь возможность принимать решения…» — заявил политик в разговоре с «Известиями».
Также депутат отметил, что в Швейцарии периодически звучат отдельные призывы рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО. Однако четкий ответ на это дает инициатива страны за нейтралитет. Она закрепила бы на конституционном уровне запрет на вступление в Североатлантический альянс или любой другой военный союз, подчеркнул Аддор.
Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин предупредил о возрастающем риске конфронтации с НАТО, передает «Царьград». По мнению эксперта, действия альянса, направленные на отстранение президента США Дональда Трампа от процесса урегулирования конфликта на Украине, ведут к усилению международной напряженности. На этом фоне в финском городе Миккели начал работу новый штаб сухопутных войск НАТО.