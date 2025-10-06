В Швейцарии хотят закрепить отказ от НАТО в конституции

Также депутат отметил, что в Швейцарии периодически звучат отдельные призывы рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО. Однако четкий ответ на это дает инициатива страны за нейтралитет. Она закрепила бы на конституционном уровне запрет на вступление в Североатлантический альянс или любой другой военный союз, подчеркнул Аддор.