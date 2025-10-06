В Новосибирске осудят водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода

Авария произошла вечером 19 ноября 2024 в Ленинском районе Новосибирска. Согласно обвинению, в промежутке с 18:30 до 19:15 Николай Лукаш, находясь в утомленном состоянии, был за рулем рейсового автобуса «НЕФАЗ». В это время он ехал по улице Покрышкина в сторону улицы Титова.