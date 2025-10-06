В Новосибирске осудят водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, который в ноябре 2024 года насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Авария произошла вечером 19 ноября 2024 в Ленинском районе Новосибирска. Согласно обвинению, в промежутке с 18:30 до 19:15 Николай Лукаш, находясь в утомленном состоянии, был за рулем рейсового автобуса «НЕФАЗ». В это время он ехал по улице Покрышкина в сторону улицы Титова.
Водителя ослепили фары встречного автомобиля, из-за чего он не смог своевременно снизить скорость и при перестроении сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Водителя будут судить по части 3 статьи 264 УК РФ.