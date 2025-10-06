Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Пропавшую под Красноярском семью ищут уже 356 человек

Поиски семьи, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края, продолжаются — туристов пытаются найти уже 356 человек. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Поиски семьи, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края, продолжаются — туристов пытаются найти уже 356 человек. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Следы семьи разыскивают кинологи со служебными собаками. Кроме того, в операции задействованы 47 единиц техники.

Недавно к поискам приступил кинологический расчет краевого главка Федеральной службы исполнения наказаний. Благодаря собакам удалось обследовать более 30 квадратных километров тайги.

В общей сложности наземные группы поисковиков прошли около 130 квадратных километров леса и 96 километров дорог, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.

Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».