МЧС: Пропавшую под Красноярском семью ищут уже 356 человек

Поиски семьи, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края, продолжаются — туристов пытаются найти уже 356 человек. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в региональном управлении МЧС.
Следы семьи разыскивают кинологи со служебными собаками. Кроме того, в операции задействованы 47 единиц техники.
Недавно к поискам приступил кинологический расчет краевого главка Федеральной службы исполнения наказаний. Благодаря собакам удалось обследовать более 30 квадратных километров тайги.
В общей сложности наземные группы поисковиков прошли около 130 квадратных километров леса и 96 километров дорог, уточнили в Telegram-канале ведомства.
Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.
