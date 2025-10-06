Свыше 350 человек ищут пропавшую неделю назад семью в Красноярском крае

Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры продолжают масштабную операцию по поиску семьи Усольцевых, которая пропала в Партизанском районе Красноярского края. Для обнаружения следов к работе привлечены кинологи со специально обученными собаками.
По информации регионального управления МЧС, утром 6 октября в поисковой операции было задействовано уже 356 человек. Также для проведения работ используется 47 единиц различной техники.
К проведению поисков присоединился кинологический расчет из краевого главка Федеральной службы исполнения наказаний. С помощью служебных собак специалисты смогли обследовать более 30 квадратных километров таежной местности.
Общими усилиями наземные поисковые группы провели осмотр примерно 130 квадратных километров лесного массива и 96 километров автомобильных дорог. С воздуха с помощью авиации было осмотрено свыше 100 квадратных километров территории.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября. Через некоторое время они перестали выходить на связь. В зоне пропажи туристов квадрокоптер зафиксировал двух медведей. При осмотре автомобиля Усольцевых туристическое снаряжение обнаружено не было. Они отправилась в туристический поход в легкой одежде, не имея при себе зимних вещей.