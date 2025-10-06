Свыше 350 человек ищут пропавшую неделю назад семью в Красноярском крае

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября. Через некоторое время они перестали выходить на связь. В зоне пропажи туристов квадрокоптер зафиксировал двух медведей. При осмотре автомобиля Усольцевых туристическое снаряжение обнаружено не было. Они отправилась в туристический поход в легкой одежде, не имея при себе зимних вещей.