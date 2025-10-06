В Вяземском задержали мужчину, рано утром ограбившего магазин

На место немедленно выехала ближайшая группа задержания. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии сразу обнаружили следы взлома — были повреждены рольставни на окне и двери. В темноте они заметили мужчину, который пытался спрятаться. Увидев правоохранителей, он бросил на землю большую коробку и попытался убежать, но был быстро задержан.