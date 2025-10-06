Ричмонд
В Вяземском задержали мужчину, рано утром ограбившего магазин

Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром в городе Вяземском Хабаровского края росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из местного магазина. Около шести часов утра на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги от охраняемой торговой точки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На место немедленно выехала ближайшая группа задержания. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии сразу обнаружили следы взлома — были повреждены рольставни на окне и двери. В темноте они заметили мужчину, который пытался спрятаться. Увидев правоохранителей, он бросил на землю большую коробку и попытался убежать, но был быстро задержан.

В коробке, которую бросил подозреваемый, оказались похищенные из магазина товары: несколько блоков сигарет, бутылка пива и продукты питания.

На место происшествия вызвали следственную группу. Задержанным оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчину доставили в отдел полиции для проведения дальнейших разбирательств. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.