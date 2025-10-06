Ричмонд
В Дагестане задержали минимум трех пособников бизнесмена Сулейманова

Трое пособников арестованного по делу об организации убийств Сулейманова задержаны в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Ибрагим Сулейманов находится под арестом в связи с возбуждением в его отношении дела об организации убийств. В Дагестане задержали минимум трех его пособников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В материале говорится о причастности задержанных к покушению на убийство в 2021 году. Следствие выявило, что организатором преступления был Ибрагим Сулейманов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова», — рассказали в правоохранительных органах.

Миллиардера арестовали 3 октября. Его подозревают в совершении давнего преступления, предусмотренного статьей 105 УК России. Расследование ведет Главное следственное управление СК.