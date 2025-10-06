Силовики задержали заместителя хокима и помощника хокима за взятки и вымогательство

Так, в июне этого года они получили от руководителя одного из фермерских хозяйств 10 тысяч долларов. Однако на этом аппетиты не закончились: заместитель хокима стал угрожать изъятием земли в государственный резерв и возбуждением уголовного дела, требуя еще 20 тысяч долларов сверху. Не выдержав давления, фермер обратился в правоохранительные органы.