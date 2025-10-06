Силовики задержали заместителя хокима и помощника хокима за взятки и вымогательство

Фермеры «под защитой» за доллары
В Хавастском районе Сырдарьинской области заместитель хокима и специалист районного отдела областного управления инвестиций, промышленности и торговли разработали «схему» по незаконному обогащению. Чиновники брали деньги с фермеров за якобы защиту от проверок различных структур и «покровительство» в вопросах хозяйственной деятельности.
Так, в июне этого года они получили от руководителя одного из фермерских хозяйств 10 тысяч долларов. Однако на этом аппетиты не закончились: заместитель хокима стал угрожать изъятием земли в государственный резерв и возбуждением уголовного дела, требуя еще 20 тысяч долларов сверху. Не выдержав давления, фермер обратился в правоохранительные органы.
В результате совместной операции Службы госбезопасности и прокуратуры злоумышленников задержали с поличным при получении очередной взятки. Сейчас в отношении заместителя хокима и его сообщника возбуждено уголовное дело по части 3 пункту «а» статьи 165 УК (вымогательство), и в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
100 миллионов за кусочек земли
В Карманинском районе Навоийской области задержан еще один чиновник — помощник хокима, отвечающий за развитие предпринимательства, занятость населения и сокращение бедности в одной из махаллей. Его поймали с поличным сотрудники Службы госбезопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при получении аванса в 40 миллионов сумов в качестве взятки.
Выяснилось, что помощник хокима потребовал у местного жителя 100 миллионов сумов за оформление на его имя участка площадью 12 кв. м вдоль автодороги М-37. Причем, по данным следствия, эта земля уже была сдана в аренду другому лицу в 2024 году.
В настоящее время против помощника хокима возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.