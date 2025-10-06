На территории владивостокского полигона ТБО произошел пожар

По информации МЧС, первое сообщение о возгорании поступило в 05:43 по местному времени. Пожарные прибыли на место и ликвидировали один из очагов площадью около 10 квадратных метров. Из-за сложности доступа к остальным очагам для тушения была задействована тяжелая техника экологического оператора.