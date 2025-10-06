Ричмонд
На территории владивостокского полигона ТБО произошел пожар

По данным МЧС, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке охватил площадь около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю.

По информации МЧС, первое сообщение о возгорании поступило в 05:43 по местному времени. Пожарные прибыли на место и ликвидировали один из очагов площадью около 10 квадратных метров. Из-за сложности доступа к остальным очагам для тушения была задействована тяжелая техника экологического оператора.

В 10:09 по местному времени (03:09 по московскому времени) поступило второе сообщение о новом возгорании. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составляет около 1 тысячи квадратных метров. На данный момент в ликвидации пожара участвуют три единицы пожарной техники и 17 сотрудников МЧС России.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила, что природоохранный прокурор направил представление директору Приморского экологического оператора. Директору также предписано явиться в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ, которая касается невыполнения требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.