На территории владивостокского полигона ТБО произошел пожар

Пожар на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке охватил площадь около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю.
По информации МЧС, первое сообщение о возгорании поступило в 05:43 по местному времени. Пожарные прибыли на место и ликвидировали один из очагов площадью около 10 квадратных метров. Из-за сложности доступа к остальным очагам для тушения была задействована тяжелая техника экологического оператора.
В 10:09 по местному времени (03:09 по московскому времени) поступило второе сообщение о новом возгорании. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составляет около 1 тысячи квадратных метров. На данный момент в ликвидации пожара участвуют три единицы пожарной техники и 17 сотрудников МЧС России.
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила, что природоохранный прокурор направил представление директору Приморского экологического оператора. Директору также предписано явиться в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ, которая касается невыполнения требований по охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.