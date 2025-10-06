Ричмонд
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района.

«По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей — это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены», — написал Гладков в своем канале в Max.