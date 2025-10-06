В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям

«По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей — это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены», — написал Гладков в своем канале в Max.