Гладков: проблемы со светом из-за атаки ВСУ остаются у 5 тысяч белгородцев

В Белгородской области проблемы со светом из-за обстрела ВСУ остаются у 5400 человек, частичное отключение наблюдается в 24 населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, речь идет о жителях Белгорода, Белгородского, Валуйского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского округов.
«Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены», — подчеркнул глава региона.
Ранее Гладков информировал, что без света из-за украинской атаки остались почти 40 тысяч жителей Белгородской области.