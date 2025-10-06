В Иркутске завели уголовное дело о халатности после давки в школе

Следователи завели уголовное дело по статье о халатности после инцидента с массовой давкой в одной из школ Иркутска. Как ранее сообщала КП-Иркутск, поводом послужили видео, распространившиеся в социальных сетях 30 сентября, где запечатлены переполненные учениками коридоры учебного заведения.
На кадрах видно, что школьники не могли свободно передвигаться по помещениям, многие с трудом протискивались в дверные проемы. В комментариях к видео очевидцы сообщали, что младшеклассники оказались в центре толпы и плакали, а некоторые дети забирались на скамейки, чтобы избежать давки. По предварительной информации, инцидент произошел из-за одновременного окончания уроков у шести параллелей.
Прокуратура Свердловского района уже начала собственную проверку обстоятельств случившегося, по предварительным данным ученики могли получить травмы. Ведомство будет контролировать ход уголовного дела, заведенного по статье 293 УК РФ «Халатность».
В то же время администрация города опровергла информацию о пострадавших, заявив, что никаких обращений от родителей не поступало. Для предотвращения подобных ситуаций в школе усилили контроль за перемещением учащихся и ввели новые правила организации потоков детей в раздевалках.
