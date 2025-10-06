В Иркутске завели уголовное дело о халатности после давки в школе

На кадрах видно, что школьники не могли свободно передвигаться по помещениям, многие с трудом протискивались в дверные проемы. В комментариях к видео очевидцы сообщали, что младшеклассники оказались в центре толпы и плакали, а некоторые дети забирались на скамейки, чтобы избежать давки. По предварительной информации, инцидент произошел из-за одновременного окончания уроков у шести параллелей.