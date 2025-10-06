В массовом ДТП на трассе Волгоград — Астрахань погибли 2 водителя

В воскресенье, 5 октября, около 21.35 автомобиль «Сузуки Гранд Витара» ехал по трассе Волгоград — Астрахань. Он пошел на обгон, выехал на встречку и врезался с машиной «Сузуки Шифт», а затем с иномаркой ISUZU, движущейся в попутном направлении.
Водители обоих транспортных средств «Сузуки» скончались от полученных повреждений на месте аварии. С пассажирами, в том числе с несовершеннолетним, работают медики.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельной аварии, сообщили в надзорном ведомстве Астраханской области.