Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Тульской областью

Губернатор Миляев сообщил об уничтожении беспилотников над Тульской областью.

Источник: Комсомольская правда

Восемь беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы в воздушном пространстве Тульской области в течение минувшей ночи. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате инцидента никто не пострадал.

Глава региона проинформировал в своем Telegram-канале, что расчеты ПВО Минобороны России успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Он отметил, что на земле не зафиксировано каких-либо повреждений жилых зданий или элементов инфраструктуры, а также нет сведений о причинении вреда здоровью людей.

При этом Миляев добавил, что опасность атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории региона продолжает сохраняться.

Напомним, что прошлой ночью над российскими регионами ликвидировали 32 украинских дрона. Наибольшее их количество перехвачено в Воронежской и Белгородской областях. БПЛА также сбиты над Нижегородским, Брянским, Курским, Тамбовским и Тульским регионами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше