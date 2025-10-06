Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Тульской областью

Восемь беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы в воздушном пространстве Тульской области в течение минувшей ночи. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате инцидента никто не пострадал.
Глава региона проинформировал в своем Telegram-канале, что расчеты ПВО Минобороны России успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Он отметил, что на земле не зафиксировано каких-либо повреждений жилых зданий или элементов инфраструктуры, а также нет сведений о причинении вреда здоровью людей.
При этом Миляев добавил, что опасность атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории региона продолжает сохраняться.
Напомним, что прошлой ночью над российскими регионами ликвидировали 32 украинских дрона. Наибольшее их количество перехвачено в Воронежской и Белгородской областях. БПЛА также сбиты над Нижегородским, Брянским, Курским, Тамбовским и Тульским регионами.