Следователи изучают гибель мужчины под поездом в Иркутской области

Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего следователи начали проверку. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
Трагедия случилась на перегоне между станциями Мальта и Усолье-Сибирское. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые проводят все необходимые мероприятия.
«На предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина не реагировал, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончалась на месте происшествия», — сказали в СК на транспорте.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности на железной дороге, которое стало причиной смерти человека.