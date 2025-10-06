Ричмонд
На Камчатке объявили экстренное предупреждение

В акватории Берингова моря ожидаются волны высотой до девяти метров, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным регионального управления по гидрометеорологии, в ночь на 8 октября в Олюторском районе прогнозируется опасное волнение моря высотой от восьми до девяти метров. По информации ведомства, погодное явление сохранится до утра.

В МЧС предупредили о риске чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями судов. Судоходным компаниям рекомендовали принять меры предосторожности, однако отметили, что прибрежным населенным пунктам угрозы нет, говорится на сайте местного подразделения МЧС.

Помимо этого, 30 сентября стало известно, что в Тихом океане, недалеко от Камчатки, был зафиксирован ощутимый подземный толчок (афтершок) магнитудой 6,1.

